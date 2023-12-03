مدة الفيديو 05 minutes 30 seconds

قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوب غزة

استشهد أكثر من 10 أفراد من عائلة عزوم في قصف إسرائيلي، استهدف منزلهم في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. التفاصيل في تقرير الصحفي هاني الشاعر.
3/12/2023