شاهد.. إخفاق أحد صواريخ القبة الحديدية في اعتراض رشقات القسام

أخفق أحد صواريخ القبة الحديدة في اعتراض رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مما أدى لسقوط هذا الصاروخ على مبان في المدينة.

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