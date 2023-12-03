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شاهد.. إخفاق أحد صواريخ القبة الحديدية في اعتراض رشقات القسام
أخفق أحد صواريخ القبة الحديدة في اعتراض رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مما أدى لسقوط هذا الصاروخ على مبان في المدينة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها صواريخ القبة الحديدية في المناورة واعتراض رشقات المقاومة الصاروخية، إذ إن هذه هي الحالة الثانية التي يتم توثيقها، في حين يتوقع مراسل الجزيرة إلياس كرامي أن تكون هناك حالات فشل أخرى لم تُوثّق.
3/12/2023