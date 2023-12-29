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محاولات انتشال جرحى وشهداء من تحت ركام منزل قصفه الاحتلال في رفح
هرعت فرق الدفاع المدني ومواطنون إلى مكان انتشال الجرحى وجثامين الشهداء الذي سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة، وأظهرت المشاهد التي رصدها الصحفي هاني الشاعر ضحايا وبينهم أطفال.
و يتم انتشال هؤلاء بصعوبة من تحت ركام المنزل، فيما يستمر البحث عن آخرين.
وبحسب مراسل الجزيرة، فقد استشهد 21 فلسطينيا -بينهم أطفال- وأصيب 50 في القصف الإسرائيلي.
29/12/2023-|آخر تحديث: 29/12/202301:02 ص (بتوقيت مكة المكرمة)