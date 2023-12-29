القسام تعرض مشاهد طائرة مسيرة للاحتلال بعد الاستيلاء عليها

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لطائرة مسيرة من طراز “سكاي لارك 2” قالت إنه تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية بتل الزعتر شمالي قطاع غزة.

اقرأ المزيد