مدة الفيديو 00 minutes 52 seconds
القسام تعرض مشاهد طائرة مسيرة للاحتلال بعد الاستيلاء عليها
بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لطائرة مسيرة من طراز “سكاي لارك 2” قالت إنه تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية بتل الزعتر شمالي قطاع غزة.
كما أظهرت المشاهد هيكل الطائرة مفككا وأحد عناصر القسام يقوم بتركيبها، وظهر على أحد جوانبها ملصق عليه عبارات عبرية، منها عبارة "السيوف الحديدية" (اسم العملية العسكرية الإسرائيلية).
29/12/2023-|آخر تحديث: 30/12/202312:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)