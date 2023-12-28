كوابيس غزة لا تفارق جنود الاحتلال العائدين من الحرب

لا تفارق الكوابيس جنود الاحتلال العائدين من الحرب في غزة بعدما أطلق أحد جنود لواء المظليين العائدين النار على الحائط إثر استيقاظه من كابوس، حيث أصيب بعض زملائه بشظايا ولم يحقق معه لوضعه الصحي.

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