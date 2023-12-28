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قتلى وجرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام
خسرت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 501 عسكري، بينهم 182 منذ التوغل البري في قطاع غزة. ومن بين هؤلاء 56 برتبة قائد فصيل، و43 برتبة قائد سرية، و8 برتبة قائد كتيبة، و5 برتبة قائد لواء.
ويشكّل هؤلاء الضباط ما نسبته 23% من مجمل قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة.
وبالنسبة للمصابين، تؤكد الإحصاءات الإسرائيلية أن 2159 عسكريا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وأن 921 عسكريا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة.
تقرير: صهيب العصا
28/12/2023