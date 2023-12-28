قتلى وجرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام

خسرت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 501 عسكري، بينهم 182 منذ التوغل البري في قطاع غزة. ومن بين هؤلاء 56 برتبة قائد فصيل، و43 برتبة قائد سرية، و8 برتبة قائد كتيبة، و5 برتبة قائد لواء.

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