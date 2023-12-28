القسام لعائلات الأسرى الإسرائيليين: معاناتكم لم تبدأ بعد

ننشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو بمناسبة العيد التاسع في الأسر للجندي الإسرائيلي شاؤول آرون الذي أسر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف عام 2014.

وأظهر الفيديو -الذي بثته قناة الجزيرة- مشاهد من جنازة والد آرون وصورا لوالدته وهي تحمل صوره، ورسائل كتبت بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية: "شاؤول.. عيد ميلاد سعيد في الأسر"، و"حياتي لم تعد حياة"، و"إلى عائلات الأسرى، معاناتكم لم تبدأ بعد".