آلاف الفرنسيين ومزدوجي الجنسية يواصلون التدفق على إسرائيل للمشاركة في الحرب

يواصل آلاف من الفرنسيين السفر إلى إسرائيل للمشاركة في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقد رصد تقرير أعده مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، احتشاد عشرات من هؤلاء في مطار شارل ديغول.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الفرنسية منحت المسافرين إلى تل أبيب أولوية السفر رغم أنه حجزوا مقاعدهم في اللحظات الأخيرة قبل إقلاع الطائرة.

ووفق التقارير، فإن أكثر من 4 آلاف فرنسي -بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية- يقاتلون مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.

تقرير: نور الدين بوزيان