قوات الاحتلال تخلف شهداء ودمارا بعد انسحابها من مخيم نور شمس بطولكرم

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لمشاهد الدمار الكبير الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابها من مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة ليث جعار إن قوات الاحتلال خلفت عقب انسحابها من مخيم نور شمس عددا من الشهداء والجرحى، وأضاف أن الجرافات الإسرائيلية عاثت الفساد في المخيم كما قامت بتدمير المنازل والطرقات كما خربت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.