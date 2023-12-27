دمار شامل وصادم يضرب مدينة بيت حانون ومرافقها الرئيسية

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة حجم الدمار الواسع في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، نتيجة تعرضها لقصف وتوغل إسرائيلي. وطال القصف الإسرائيلي الذي خلّف دمارا هائلا، مستشفى بيت حانون..

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