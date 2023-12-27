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دمار شامل وصادم يضرب مدينة بيت حانون ومرافقها الرئيسية
أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة حجم الدمار الواسع في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، نتيجة تعرضها لقصف وتوغل إسرائيلي. وطال القصف الإسرائيلي الذي خلّف دمارا هائلا، مستشفى بيت حانون..
كما طال القصف عيادة الوكالة التابعة للأونروا ومدارس الإيواء ومركز الشرطة والدفاع المدني والمرافق والمحال التجارية والمباني والمنازل السكنية والمساجد والمقبرة.
كما جرفت الآليات الإسرائيلية الشوارع الرئيسية والفرعية في بيت حانون حتى تغيرت أو اختفت معالم المدينة.
27/12/2023