مشاهد جوية لدمار واسع بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

حصلت الجزيرة على المشاهد الجوية الأولى التي توثق حجم الدمار الواسع في المنازل والمباني السكنية بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف.

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