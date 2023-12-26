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مشاهد جوية لدمار واسع بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
حصلت الجزيرة على المشاهد الجوية الأولى التي توثق حجم الدمار الواسع في المنازل والمباني السكنية بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف.
وتظهر الصور تدمير مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى حرق أعداد كبيرة من البيوت نتيجة استهدافها بالقذائف المدفعية، وتظهر تدمير مدارس ومراكز إيواء ومساجد بالمنطقة.
وباتت المنطقة غير صالحة للسكن نتيجة الدمار الكلي والجزئي الكبير الذي لحق بها بفعل الغارات الجوية والأحزمة النارية العنيفة.
26/12/2023