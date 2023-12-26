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شاهد.. القسام تدمر جيبا إسرائيليا شمالي قطاع غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تدمير جيب عسكري إسرائيلي، خلال توغله بمنطقة أبراج الندى شمالي قطاع غزة.
26/12/2023