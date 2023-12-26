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زيارة منظمة الصحة العالمية وشركاؤها قطاع غزة

زارت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مستشفى الشفاء وسلمت الإمدادات إليه، كما زارت 3 مستشفيات أخرى في غزة في قوافل متعددة وسط مشاهد من اليأس والدمار.
26/12/2023