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مشاهد استهداف سرايا القدس آليات وجنود الاحتلال شرقي غزة
نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقاطع فيديو لاستهداف مقاتليها عددا من آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق غزة “ضمن معركة “طوفان الأقصى.
وأظهر الفيديو -الذي بثته الجزيرة- مقاتلي سرايا القدس بين أنقاض المباني المدمرة ليقوموا بقنص الجنود وضرب الآليات الإسرائيلية.
وقام عدد من المقاتلين بالتنقل من مبنى لمبنى بين الركام وهم ينقلون مدافعهم وأسلحتهم لينفذوا هجوما آخر على إحدى آليات جيش الاحتلال.
25/12/2023-|آخر تحديث: 25/12/202309:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)