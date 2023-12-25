مشاهد استهداف سرايا القدس آليات وجنود الاحتلال شرقي غزة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقاطع فيديو لاستهداف مقاتليها عددا من آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق غزة “ضمن معركة “طوفان الأقصى.

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