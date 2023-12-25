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ضحايا ودمار خلّفه قصف إسرائيلي على منازل بدير البلح

أظهرت مشاهد نقلتها قناة الجزيرة عمليات الإنقاذ وحجم الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بمنازل في دير البلح بقطاع غزة.
25/12/2023