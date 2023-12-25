شاهد.. قوات الاحتلال تخلف دمارا كبيرا بحي الشيخ رضوان بغزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد فيديو للدمار الكبير الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تراجعها من منطقة حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وألحقت قوات الاحتلال الدمار والخراب بمدرسة عمرو بن العاص التي كانت تؤوي آلاف النازحين وهي المدرسة الأخيرة بمنطقة أبو إسكندر والتي دخلتها القوات الإسرائيلية واعتقلت الرجال والشبان.

كما أظهر الفيديو أن الدبابات الإسرائيلية المنسحبة تعمدت سحق سيارات المواطنين المرصوفة على جانبي الطريق، إضافة لقيامها بتخريب خطوط المياه، مما أجبر مواطني الشيخ رضوان على التزاحم في مكان واحد لتعبئة مياه الشرب والطبخ.