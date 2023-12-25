شاهد.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات

بثت قناة الجزيرة مشاهد فيديو لاستهداف منزل، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالقصف الصاروخي الإسرائيلي، حيث أعاقت ألسنة اللهب والنيران طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى الشهداء والجرحى والمصابين.

وبينما تم انتشال عدد من جثث الشهداء ومن الجرحى من أنقاض المنزل، أظهرت الكاميرا الصعوبات التقنية التي تواجهها طواقم الإطفاء والمتمثلة في بدائية الأدوات وخراطيم المياه المثقوبة والتي لا تعينهم على أداء واجبهم.

وقال أحدهم إنهم يعملون بمعدات بدائية بعضها غير مخصصة لأعمال الدفاع المدني.