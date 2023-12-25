انتشال جرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

حصلت قناة الجزيرة على صور خاصة لانتشال جرحى سقطوا نتيجة قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأظهرت المشاهد مواطنين وهم ينقلون الجرحى إلى المستشفى.