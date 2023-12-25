"أُنقذ من تحت الأنقاض".. طفل يسأل والده عن أمه وأشقائه

رصدت كاميرا الجزيرة إنقاذ أحد الأطفال العالقين تحت الأنقاض إثر القصف الإسرائيلي العنيف على سلسلة منازل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتلقف الأب ابنه -الذي كان مضرجا بالدماء- فور إنقاذه من قبل طواقم الدفاع المدني، وظل يردد "الحمد لله على سلامتك يابا (أبي)"، قبل أن يسأل الابن والده عن أمه وأشقائه، ليرد بأنهم بخير وحالة جيدة.

وأصر الابن على سؤاله وطالب والده بعدم إخفاء الحقيقة عنه، وقال له: "لا تكذب عليّ، أزعل منك"، ليرد الأب مطالبا نجله بترديد "حسبي الله ونعم الوكيل".