دمار وحرائق في مستشفى القدس بتل الهوى بعد انسحاب الاحتلال

عرضت قناة الجزيرة مشاهد للدمار والخراب الذي أصاب مستشفى القدس بحي تل الهوى في مدينة غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة محيط المستشفى.

وأشار مراسل الجزيرة إسماعيل الغول إلى الحريق الكبير الذي تعرضت له معظم أجزاء المستشفى لافتا إلى أن بعض من عادوا من المواطنين يحاولون إخلاء بعض المعدات التي لا يزال بالإمكان استخدامها.

كما عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير جميع سيارات الإسعاف الموجودة بالمستشفى، ودمرت ما لا يقل عن 40 برجا سكنيا في المنطقة الخلفية للمستشفى، وأصبحت أكواما لا تصلح للسكن.