مشاهد الدمار واستمرار المواجهات بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال بخان يونس

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو أوضحت آثار الدمار والحطام بشارع البحر من الناحية الشرقية في مدينة خان يونس.

وأظهر الفيديو -الذي أعده الصحفي إسماعيل أبو عمر للجزيرة- صوت الاشتباكات بالأسلحة النارية بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محور وسط خان يونس، الذي يعتبر من مناطق العمليات التي تطلق عليها قوات الاحتلال المدفعة والأحزمة النارية والقصف الجوي الذي تسبب في تدمير المباني والأسواق.

كما بدا أن حركة المواطنين أصبحت مقيدة في هذه المنطقة التي وصفها الاحتلال بـ"منطقة عمليات"، مما قلل من حركة تجوال المواطنين خوفا من القنص أو المسيرات أو القصف