مدة الفيديو 03 minutes 16 seconds
كنيسة المهد تحيي عيد الميلاد دون زينة وشجرة استنكارا للعدوان على غزة
تحيي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية عيد الميلاد هذا العام دون زينة وشجرة الميلاد، حيث تقتصر المناسبة على المراسم الدينية؛ وذلك استنكارا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي دخل شهره الثالث.
وتتوسط ساحة كنيسة المهد عملا فنيا يتمثّل في مغارة ضخمة، تمثّل العائلة المقدسة ولكنها مدمرة كما غزة الجريحة، ومجسمات شهداء أطفال غزة كملائكة، وحول المغارة أحجار كبيرة تمثّل الدمار والخراب في قطاع غزة.
24/12/2023