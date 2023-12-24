كنيسة المهد تحيي عيد الميلاد دون زينة وشجرة استنكارا للعدوان على غزة

تحيي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية عيد الميلاد هذا العام دون زينة وشجرة الميلاد، حيث تقتصر المناسبة على المراسم الدينية؛ وذلك استنكارا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي دخل شهره الثالث.

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