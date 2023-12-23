3 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لسيارة مدنيّة في رفح

استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في حين أصيب 6 آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنيّة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.