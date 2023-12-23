18 شهيدا في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة باستشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. وقال شاهد عيان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء.