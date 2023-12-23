مشاهد الحصار والدمار في تل الزعتر بمخيم جباليا

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار في حي تل الزعتر بمخيم جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف للجزيرة- مشاهد جثث عشرات الشهداء ملقاة بالشوارع. بينما عجزت الطواقم الطبية عن الوصول للمنطقة بسبب الحصار المفروض عليها من قبل قوات الاحتلال.

وطال الدمار أيضا مدارس في محيط المستشفى الإندونيسي الذي قامت جرافات الاحتلال بتدميره.

ونقلت الكاميرا -على لسان أحد الكوادر الطبية بمستشفى العودة- أن حصار المستشفى بدأ منذ 18 يوما، وأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير المستشفى وعددا من الإداريين، إضافة لحوالى 86 طبيبا ومريضا.