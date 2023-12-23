مدة الفيديو 02 minutes 07 seconds
شاهد.. دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية بجوار المستشفى الإندونيسي
انتشلت قوات الدفاع المدني بعض الجثث التي كانت تحت الركام، وبعض الشوارع، التي عجزت عن الوصول لها خلال الأسابيع الماضية بسبب تمركز قوات الاحتلال.
وقال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن هذه الجثث دفنت بمقبرة جماعية، وإن أغلبها لم يتم التعرف على أصحابها بسبب تحللها.
وأفاد أحد أفراد الدفاع المدني بأنهم دفنوا الجثث في مقبرة بجوار المستشفى الإندونيسي، وأن عشرات الجثث لم يتم الوصول إليها بسبب استهداف قوات الاحتلال المارة والدفاع المدني.
تقرير: أنس الشريف
23/12/2023