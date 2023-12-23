شاهد.. دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية بجوار المستشفى الإندونيسي

انتشلت قوات الدفاع المدني بعض الجثث التي كانت تحت الركام، وبعض الشوارع، التي عجزت عن الوصول لها خلال الأسابيع الماضية بسبب تمركز قوات الاحتلال.

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