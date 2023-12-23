شاهد.. الجزيرة تنقل معاناة طفل فلسطيني قتل الاحتلال أسرته

بثت قناة الجزير ة مقطع فيديو للطفل سيف أبو حطب الذي يتلقى العلاج من الجروح بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة بمقاطعة خان يونس.

وقال أبو حطب بفيديو -أعده للجزيرة إسماعيل أبو يونس- إنه سأل عمه عن والده فقال له "إن الوالد يتلقى العلاج بمصر "ولكن اكتشفت بعد أسبوعين أن والدي استشهد.

وأضاف العم أنه اضطر إلى أن يخبئ عن ابن أخيه خبر استشهاد والده ووالدته وأخيه، ولكن الطفل علم بوفاة والديه وأخيه وأعمامه وخالاته الخمسة بعد أن أمضى 25 يوما تحت العلاج بالمستشفى.