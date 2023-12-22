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"دمار صادم".. شاهد ما خلفه جيش الاحتلال في دوار فلسطين غربي غزة
انسحبت قوات الاحتلال من دوار فلسطين غربي مدينة غزة بعد أكثر من شهر كامل من الوُجود فيها مخلفة دمارا هائلا وجثث شهداء متناثرة في كل مكان، إضافة لعبارات استفزازية بالعبرية.
ورصد الصحفي جهاد أبو شنب لقناة الجزيرة حجم الدمار الهائل، الذي طال مدارس ومساجد ومؤسسات خاصة ودولية، كما تغيرت معالم المنطقة بالكلية، وجرفت وقصفت شوارعها.
ولا تزال النيران مشتعلة في المنازل، بينما تستمر عمليات انتشال الشهداء من المنطقة بعد قصف أحيائها ومربعاتها السكنية فوق رؤوس ساكنيها.
22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202303:37 م (بتوقيت مكة المكرمة)