"دمار صادم".. شاهد ما خلفه جيش الاحتلال في دوار فلسطين غربي غزة

انسحبت قوات الاحتلال من دوار فلسطين غربي مدينة غزة بعد أكثر من شهر كامل من الوُجود فيها مخلفة دمارا هائلا وجثث شهداء متناثرة في كل مكان، إضافة لعبارات استفزازية بالعبرية.

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