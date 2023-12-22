"الغذاء العالمي": قطاع غزة يقترب من المجاعة ووضعه لم يسبق له مثيل

قال برنامج الغذاء العالمي (WFP) إن أكثر من ربع سكان غزة فقدوا إمداداتهم وباتوا يواجهون خطر الموت جوعا.

وحذر عارف حسين -كبير الخبراء الاقتصاديين في البرنامج- من مجاعة شاملة قد تحدث في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر تقييد وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ووصف حسين الأزمة بـ"التي لم يسبق لها مثيل"، وقال إن الوضع "يمثل أسوأ مخاوفنا؛ لأن الجميع تقريبا في غزة يعانون من الجوع"، مؤكدا أن واحدا من كل 4 أشخاص يعاني من الجوع.