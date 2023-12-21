ذوو الأسرى يطالبون نتنياهو بوقف الحرب وقبول صفقة "الجميع مقابل الجميع"

رصدت الجزيرة انتشار لافتات في شوارع تل أبيب تطالب بالإفراج عن الأسرى الموجودين في قطاع غزة، وذلك بعد اعتراف الجيش بقتل 3 منهم عن طريق الخطأ.

ووفقا لتقرير أعدته مراسلة الجزيرة نجوان سمري، فإن ذوي الأسرى يخشون مقتل ذويهم في قصف إسرائيلي، وهو ما دفع بعضهم للاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع لزيادة الضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومجلس حربه.

ويطالب المعتصمون بالتوصل لاتفاق تبادل جديد للأسرى حتى لو كان الثمن وقف القتال وتنفيذ شرط المقاومة المتعلق بالإفراج عن الجميع مقابل الجميع.

تقرير: نجوان سمري