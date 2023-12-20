مشاهد من تصنيع القسام بندقية "الغول" والتدريب عليها

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تظهر جانبا من عمليات التصنيع العسكري في فيديو حمل عنوان “صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم”.

وأظهر الفيديو الذي بث على قناة الجزيرة مشاهد من عملية تصنيع بندقية الغول -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها عدنان الغول- المستخدمة في عمليات قنص الجنود في معارك قطاع غزة.

كما استعرض الفيديو عمليات التدريب التي يقوم بها قناصة القسام على بندقية الغول المحلية الصنع ذات العيار 14.5 مليمترا التي يصل مداها القاتل إلى 2000 متر.