شهداء في قصف منزل بمخيم البريج وسط غزة

استهدف الاحتلال الليلة منزل عائلة شاهين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وطال القصف عددا من المنازل المجاورة وأدى إلى سقوط شهداء.