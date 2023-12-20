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شهداء في قصف منزل بمخيم البريج وسط غزة

استهدف الاحتلال الليلة منزل عائلة شاهين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وطال القصف عددا من المنازل المجاورة وأدى إلى سقوط شهداء.
20/12/2023