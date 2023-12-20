شاهد.. قصف على بعد أمتار من مراسل الجزيرة الإنجليزية

شن جيش الاحتلال قصفا محيط المستشفى الكويتي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في أثناء وجود مراسل الجزيرة الإنجليزية هاني محمود على الهواء.

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