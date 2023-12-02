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قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

أظهرت صور للجزيرة استهداف قوات الاحتلال مخيم جباليا بعدة ضربات، وسقوط عشرات القذائف على النازحين في المخيم.
2/12/2023