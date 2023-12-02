شاهد.. مجزرة مروعة للاحتلال في بيت لاهيا تخلف عشرات الشهداء والجرحى

رصدت كاميرا الجزيرة آثار المجزرة الجديدة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال اليوم بمنطقة بيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال العدوان شمال قطاع غزة، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا هائلا.

وبسبب الاستهداف الإسرائيلي لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان بينما بذل المواطنون جهودا كبيرة لانتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض بالمعدات البدائية المتوفرة لديهم.

وبحسب الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف للجزيرة- فإن طائرات الاحتلال قصفت منزل أسرة به أكثر من 50 شخصا استشهدوا جميعا، فيما تم إنقاذ عدد كبير من الأطفال الجرحى، وفي مشهد مأساوي انهار أحد المنقذين وهو يتعرف على أحد أفراد أسرته ضمن الشهداء.