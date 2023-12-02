شاهد.. تراكم الجرحى وجثث الشهداء بـ"المعمداني" عقب قصف إسرائيلي لحي الزيتون

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لمشاهد تراكم كبير لجرحى وجثث الشهداء في ساحة المستشفى المعمداني بقطاع غزة عقب تدمير القصف الإسرائيلي 4 بنايات في حي الزيتون، في ظل نقص الكوادر الطبية والمعدات اللازمة.

وكشف الفيديو -الذي أعده إسماعيل الغول للجزيرة- عن جثث بعض الأطفال المحترقة والمبتورة الأطراف بسبب القصف الذي تواصل بكثافة في اليوم الثاني لاستئناف العدوان على غزة عقب الهدنة الإنسانية.

وتساءل أحد شهود العيان عن الذنب الذي ارتكبه هؤلاء الأطفال الأبرياء ليقتلوا بهذه الطريقة "خصوصا وأننا نقطن في منطقة الزيتون التي يطلق عليها الاحتلال الممر الآمن".