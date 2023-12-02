آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال غزة

رصدت كاميرا الجزيرة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا، مما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.