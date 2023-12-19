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مدة الفيديو 00 minutes 59 seconds
00:59
شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح
رصدت كاميرا الجزيرة وصول عدد من الشهداء والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكويت التخصصي إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة
19/12/2023