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سقوط شهداء بينهم أطفال في مجزرة إسرائيلية في جباليا

حصلت قناة الجزيرة على صور مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، وذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيد بينهم مجموعة أطفال من عائلتي سليمان والبرش.
18/12/2023