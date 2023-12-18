آثار الدمار في حي الصبرة السكني في غزة

أظهر تسجيل مصور بثته قناة الجزيرة آثار الدمار في حي الصبرة السكني في مدينة غزة بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.