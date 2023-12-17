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شاهد.. قذيفة قسامية تدمر دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة
بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مرئيا لتدمير دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة.
بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مرئيا لتدمير دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة.
وأظهرت المشاهد -التي تعود ليوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023- استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، قبل أن تشتعل النيران فيها، وبدت الإصابة مباشرة ومحققة.
17/12/2023-|آخر تحديث: 17/12/202306:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)