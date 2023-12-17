الشيخ أحمد ياسين يتحدث عن تفكيره في العمل العسكري وبداية التنفيذ

قال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين إنه بدأ التفكير في العمل العسكري ضد إسرائيل بعد عام 1980، وإن خطته كانت جمع السلاح وتدريب بعض أبناء الحركة لدخول مواجهة مع اليهود مستقبلا.

وأضاف الشيخ ياسين "كنت أريد بداية المعركة عام 1967، لكن المعطيات لم تكن في صالحنا، ثم قررنا المواجهة عام 1982، وحصلنا على أول قطعة سلاح عام 1983، ونجحنا في شراء 80 قطعة، لكن العملاء كانوا يعملون مع تجار السلاح اليهود، فتم إيقاع بعض من قاموا بشراء هذه الأسلحة، وتمت مصادرتها على مرتين عام 1984.