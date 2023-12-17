الشيخ أحمد ياسين يتحدث عن أول مواجهة عسكرية مع إسرائيل

قال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين إنه كان حريصا على مواجهة إسرائيل عسكريا مبكرا، لكنه أرجأ القرار حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1987؛ بسبب التطورات السياسية ونقص الإمكانيات.

وأضاف أنهم شكلوا أول مجموعة عسكرية تحت رقم 101، وقد هاجمت هذه المجموعة مستوطنة بالرصاص دون إيقاع إصابات، ثم هاجموا يهوديا كان يعمل مقاولا في منطقة حي الشيخ رضوان شمالي غزة، لكنه كان مدربا فتمكن من الهرب.

بعد ذلك، اتجهت المجموعة إلى العمل داخل إسرائيل، فاختطفت أول جندي (كان اسمه سبورتاس) في ديسمبر/كانون الأول 1987.