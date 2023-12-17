الجزيرة توثق استهداف مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بمستشفى كمال عدوان في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار مكثف، مؤتمرا صحفيا عقده مسؤولون بوزارة الصحة في غزة، بساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، مما اضطرهم إلى نقله للجانب الآخر من المستشفى.

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