آخرهم أبو دقة.. إسرائيل تقتل 90 صحفيا لإخفاء جرائمها في غزة

ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 90 صحفيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة آخر شهداء الحقيقة بعد إصابته رفقة زميله -مراسل القناة- وائل الدحدوح، يوم الجمعة، بشظايا صاروخ أُطلق من طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تغطيتهما قصفا استهدف مدرسة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وظل أبو دقة ملقى على الأرض ينزف لمدة 5 ساعات قرب مدرسة "فرحانة" في خان يونس جنوبي القطاع، بعد أن منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه وإنقاذه.

تقرير: ماجد عبد الهادي